قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة

تستمر فعاليات القوافل الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرى محافظة الدقهلية الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية، حيث نظم قصر ثقافة ميت الفرماوي قافلة ثقافية بقرية دنديط بمركز ميت غمر تضمنت ورشة فنية لتعليم الرسم والتلوين للأطفال، تلاها أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من مواهب القرية واختتمت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "الشباب حركة الوصل بين الحاضر والمستقبل" ألقاها أحمد العوضي، أشار فيها إلى أن الشباب في كل أمة بمثابة عمودها الفقري ويدها القوية التي تفكر وتخطط فتبني وتحمي وهمزة الوصل التي تربط بين الحاضر والمستقبل، ويعتبر الشباب وقودًا للدول في عملية البناء لما يتمتعون به من حماسة القلب وحب المغامرة والتجديد والتطلع دائمًا إلى كل جديد، وأكد عبد العزيز أن الشباب هم قادة المستقبل ويجب أن نكون على يقين أن شباب مصر المتمسك بهويته وقيمه والواثق بقدراته وقدرات قيادته سيسطر بعون الله قصص نجاح ملهمة في مسيرة الوطن معا نبني من أجل مصر.وعقد قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة بعنوان "مناقشة مناهج تحليل النص الأدبي" حاضرها الشاعر عبد العال عبد العليم والذي أوضح أن من أهم المناهج الأدبية التي تستخدم في تحليل النص هي المنهج النفسي والمنهج الاجتماعي وكل من هذه المناهج يختص بدراسة وتحليل جانب من جوانب النص الأدبي، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد خليفة قصيدة بعنوان "وهبت نفسي" وسعد زغلول قصيدة "حصان حلاوة" وألقى الشاعر محمود عثمان قصيدة "الرسم حرام" والشاعر احمد مجدي قصيدة "طله من الدور الأخير" والشاعر محمد العدوي قصيدة بعنوان "ولا أنا شاعر".كما نظم قصر ثقافة نجيب سرور بإخطاب يوم ثقافي بالتعاون مع مدرسة إخطاب الثانوية التجارية بدأ بمحاضرة بعنوان "الشباب المصري تحديات الواقع وتطلعات المستقبل" ألقاها علاء نصر، تحدث فيها عن ضرورة إنشاء المؤسسات الشبابية الحكومية والخاصة التي تظهر الاهتمام وتظهر التنافس البناء في خدمة الشباب وتكثيف النوادي الصيفية ودعمها ووضع الخطط الإبداعية في ارتقائها وإعداد قنوات فضائية تهتم باهتمامات وهموم وتطلعات الشباب وتثقيف المجتمع بالتعامل الأمثل مع أخطاء الشباب وضرورة تفعيل البناء التربوي والبرامج الوقائية من خلال المدارس، إلى جانب إقامة مسابقة ثقافية في المعلومات العامة تنوعت مابين دينيه وثقافية وألغاز، واختتم اليوم الثقافي بورشة فنية.