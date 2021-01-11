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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس عاطل قتل شقيقه وقيد والدته بالإسكندرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:36 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل شقيقه بعد أن نشبت مشادة بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، وقيد والدته بالحبال لمنع استغاثتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين شقيقين ووفاة أحدهما بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وهروبه.

على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث القسم، الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو أ.ر.أ، 41 سنة، مسجاة على ظهرها غارق في دمائه إثر طعنه بسلاحٍ أبيض في الصدر.

وبسؤال والدته المدعوة "ع. ال. ال"، ربه منزل، قررت نشوب مشاجرة بسبب خلافات مالية بين نجلها المتوفي والمتهم شقيقه الأصغر "ي. ر. أ"، 35 سنة، عاطل، بسبب قيام المتوفي بمساعدة شقيقه فى شراء مركبة "تروسيكل" فحدثت مشاجرة فيما بينهما، علي اثرها تعدى فيها الأخير على الأول بالطعن بسلاحٍ أبيض حتى سقط قتيلًا، واكدت أن نجلها الصغير قام بتقيدها بالحبال حتى لا تستغيث بالجيران وفر هاربًا.

تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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