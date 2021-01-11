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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

ورش فنية ولقاءات أدبية بقصر ثقافة الوادي الجديد

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:33 ص
ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث عقد قصر ثقافة الخارجة أمسية شعرية لأدباء نادى أدب قصر الخارجة وقدموا العديد من القصائد الشعرية لهم، بينما أعد بيت ثقافة المنيرة مجلة حائط بعنوان "الآثار المصرية"، بجانب مسابقة فى القراءة الحرة، ونفذ بيت ثقافة ناصر الثورة ورش فنية إكسسوارات الخرز، إلى جانب ورشة رسم عن الزهور، وبمناسبة العام الميلادى الجديد أعدت مكتبة شرق بولاق مجلة حائط عن رأس السنة، بالإضافة إلى مناقشة كتاب "حقوق الإنسان" من تأليف عماد أحمد الأزرق، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب ورشة رسم عن السلام وندوة بعنوان "الشرطة المصرية درع الوطن" حاضرها القذافى سليم وتطرق فيها إلى دور الشرطة فى نشر الامان والسلام

ونظم بيت ثقافة صنعاء ورشة حكى عن "رجال الشرطة المصرية"، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة فنية رسم وتلوين عن فيروس كورونا، بينما قدم بيت ثقافة بولاق ورشة فنية تشكيلات بالفوم، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل بالخارجة مجلة حائط بعنوان "صورة ومعلومة"، وناقش قصر ثقافة موط كتاب بعنوان "لغز الموت" للكاتب مصطفى محمود، كما قدمت فرقة موط التلقائية عرض فنى تضمن العديد من الأغانى والرقصات التراثية، بينما نفذ بيت ثقافة بلاط وبيت ثقافة الراشدة ورشة فنية متنوعة وتصميمات من الفوم وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى ذلك ناقش بيت ثقافة الجديدة كتاب "عروبة مصر" للمؤلف حسن أبو طالب.

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