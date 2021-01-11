أمسيات شعرية بقصر ثقافة الشرقية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة الزقازيق أمسية شعرية بحضور الشعراء شاهين عبد الرحمن، محمود البنا، احمد السلاموني، على أبو المجد، صلاح محمد على، علاء لطفى، رمضان فؤاد، هشام الصفطي، وتنوعت قصائدهم بين العاطفية والوطنية، كما نظم نادي أدب قصر ثقافة العاشر من رمضان الأمسية الشعرية الأسبوعية في افتتاحية العام الجديد، وفي تقليد متبع في مثل هذا التوقيت يتم استضافة شاعر متحقق من خارج النادي على المنصة وتكريمه مع شاعر من شباب النادي الواعدين، فكان الشاعر محمد منصور الكلحي، والشاعرة رحمة السيد زكريا، هما ضيفي المنصة، في حضور عدد من الشعراء والرواد.ونفذ بيت ثقافة أبو حماد ورشة للأشغال اليدوية والفنية تحدث الدكتور عبد الله عبد الدايم عن أهمية الأشغال اليدوية والفنية وعلي تنمية المهارات الفنية والعمل على اكتشاف التميز واكتساب المهارات خاصة في مجال الأعمال اليدوية والفنية، كما احتفل قصر ثقافة فاقوس بعيد الميلاد المجيد بعقد محاضرة بعنوان "مريم العذراء والسيد المسيح" تناولت قصة السيدة العذراء ميلادها وحياتها ثم ميلاد السيد المسيح ورحلتهما المقدسة إلى أن أتم نبي الله عيسى رسالته ورفعه الله إليه وتوفت السيدة مريم بعد صعود عيسى إلى السماء بخمس سنوات.