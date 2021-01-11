ماليزيا و«فايزر» توقعان اتفاقا لإنتاج وتوريد لقاح كورونا

وقعت وزارة الصحة الماليزية وشركة فايزر ماليزيا، اليوم الإثنين، اتفاقا لإنتاج وتوريد لقاح كورونا.وقع الاتفاق وزير الصحة أدهم بابا نيابة عن الحكومة الماليزية، ومدير شركة فايزر (ماليزيا وبروناي) لوكسانوان تانجبايبول.ويشمل الاتفاق تزويد ماليزيا بـ 12.2 مليون جرعة إضافية بشكل مبدئي، تكفي لتطعيم 20% من السكان.وأعلنت وزارة الصحة الماليزية في بيان اليوم الاثنين أن أحدث طلب قدمته للحصول على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك شمل الحصول على 25 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 39% من السكان.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ماليزيا سوف تبدأ في تسلم أول دفعة من لقاح فايزر نهاية الشهر المقبل.