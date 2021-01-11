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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: جميع المواطنين سوف يتلقون لقاح كورونا مجانا

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:07 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" اليوم الاثنين، إن الحكومة سوف تقدم لقاح فيروس كورونا مجانا لجميع المواطنين على مراحل ابتداء من الشهر المقبل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون القول في خطابه بمناسبة العام الجديد" الحكومة سوف تحرص على حصول جميع المواطنين على اللقاح مجانا وفقا للأولويات" مؤكدا أن عملية التطعيم سوف تبدأ في فبراير المقبل.

وبعدما وقعت كوريا الجنوبية اتفاقا مع بعض الشركات المصنعة للقاحات، تتوقع الحصول على أول شحنات من اللقاح خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار مون إلى عملية المراجعة المستمرة لفعالية وسلامة اللقاح الذي تطوره شركة كورية جنوبية، وتعهد باطلاع المواطنين على جميع الإجراءات المعنية بصورة شفافة.

وقال في الخطاب المتلفز الذي استمر 26 دقيقة" الحكومة مستمرة في تشجيع تطوير لقاح من جانب شركة كورية جنوبية وذلك ضمن جهود السيادة المتعلقة باللقاح والتعاون في مجال الصحة العالمية".

وقال مون إن نهاية " النفق المظلم" في المعركة ضد فيروس كورونا أصبحت مرئية، مضيفا أن عام 2021 بالنسبة لكوريا الجنوبية سوف يكون عام" التعافي" من أزمة فيروس كورونا والتحرك نحو التحول لدولة رائدة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال مون إن الحكومة سوف تعمل على تعزيز التحالف بين سول وواشنطن مع بدء عمل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وتعهد مون بالقيام" بأخر محاولة" لإحداث" تحول كبير" في الحوار المتوقف بين كوريا الشمالية وأمريكا وبين الكوريتين.

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