1219 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الإثنين تسجيل 1219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن اليوم هو السابع على التوالي الذي يتخطى فيه إجمالي الحالات الجديدة في طوكيو حاجز الألف حالة.وتابعت الشبكة أن إجمالي عدد المصابين في طوكيو منذ بداية الأزمة قد وصل إلى 76 ألفا و163 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة حاليا 131 شخصا.