214 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا
الإثنين 11/يناير/2021 - 08:55 ص
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 213 ألفا و905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 1814 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22 مليونا و406 آلاف و747 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة 374 ألفا و322 حالة وفاة.
وأشارت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22 مليونا و406 آلاف و747 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة 374 ألفا و322 حالة وفاة.