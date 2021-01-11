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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط الذهب مع صعود الدولار

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:53 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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هبط الذهب اليوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 1816.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر، وتراجع 0.5 % إلى 1839.89 دولار بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 4.4 % يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1839.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى أكسي "أيام مجد الذهب ولت، وارتفاع العوائد الأمريكية بدأ يؤثر سلبا بشكل بالغ على الذهب وتواصل الكثير من المراكز الخروج من السوق، إذ أنها لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأمريكي".

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مرتفعة فوق واحد بالمئة مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب.

ويزيد ارتفاع العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

كما وضع المستثمرون في الحسبان تصريحات ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قال يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى سنة "رائعة" بدعم من لقاحات فيروس كورونا واحتمال زيادة الإنفاق الحكومي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5 % إلى 24.72 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.2 % في وقت سابق من الجلسة.

ونزل البلاتين 2.4 % إلى 1038.98 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 % إلى 2397.07 دولار.

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