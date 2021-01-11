الكويت ترفع سعر خام التصدير المتجه لآسيا في فبراير

أظهرت وثيقة تسعير اليوم الاثنين أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية في فبراير إلى 65 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، وذلك بارتفاع 40 سنتا عن الشهر السابق.وحددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في فبراير عند 60 سنتا دون عماندبي، بزيادة 50 سنتا عن الشهر السابق.تأتي زيادة الكويت لأسعار البيع الرسمية بعد أن رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعارها لشهر فبراير لجميع الخامات المبيعة إلى آسيا.