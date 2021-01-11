مصرع وإصابة 4 فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب 3، اليوم الإثنين، فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى أمام نفق أبو صالح التابع لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، فيما نجا 6 ركاب آخرون.وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب ميكروباص قادم من القاهرة فى طريقه إلى المنيا رقم "5674 ق ف ع" بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع راكب ويدعى كامل.م.م 55 سنة، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى.وأسفر الحادث عن إصابة 3 آخرين وهم رجب محمد سالم 50 سنة، محمد كامل محمد مسعود 22 سنة، وشهاب أحمد عبد الحميد 21 سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا ومصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف الجامعى، وتبين نجاة 6 من ركاب الميكروباص، وتم تحرير محرا بالواقعة.