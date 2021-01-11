«الأصلع».. كلمة قد تسجنك في تركيا

أفادت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، أنه يتم التحقيق مع عدد من المواطنين الأتراك في تهم تتعلق بوصف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بـ"الأصلع".وبدأ التحقيق في عام 2020 ضد المحامي " توجاي بيك" لوصفه وزير الداخلية سليمان صويلو بـ"الرجل الأصلع"، ووجهت إلى بيك تهمة "إهانة موظف عام" ومع ذلك، أعلن المدعي العام عدم المضي قدما في التحقيق، كما فتح تحقيق إضافي ضد أحد عملاء بيك لأنه وصف صويلو بالصلع أيضا.وقال بيك، إن "وصف وزير الداخلية بالصلع هو الآن موضوع تحقيق، وفي المرحلة الحالية هو مؤشر واضح على مدى تضييق حدود حرية التعبير".