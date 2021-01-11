بعد ركود السينما في 2020.. أبرز الأفلام المنتظر عرضها في 2021



كان لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد الكثير من الآثار السلبية على مجال صناعة السينما وأصاب الأفلام الجمود طوال عام 2020، ولكن بحلول عام 2021 تغير الوضع قليلا وسيتم عرض 5 أفلام في دور العرض السينمائي، بعضها تم تأجيله من العام الماضي والبعض الآخر تم تحضيره خصيصًا للعام الجديد.



و تعرض "الدستور" قائمة بأبرز الأفلام المنتظر عرضها خلال عام 2021. كان لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد الكثير من الآثار السلبية على مجال صناعة السينما وأصاب الأفلام الجمود طوال عام 2020، ولكن بحلول عام 2021 تغير الوضع قليلا وسيتم عرض 5 أفلام في دور العرض السينمائي، بعضها تم تأجيله من العام الماضي والبعض الآخر تم تحضيره خصيصًا للعام الجديد.

فيلم The Little Things

- فيلم The Little Things:



فيلم من الأفلام الحماسية والبوليسية تدور أحداث هذا الفيلم حول عمدة مدينة عنيد، يحاول بكل جهده لإلقاء القبض على قاتل متسلس، وهو من إنتاج شركة وارنر براذر، ويؤدي أدوار البطولة فيها كل من النجوم الحائزين جوائز أوسكار دينزيل واشنطن، جاريد ليتو، ورامي مالك سيتم عرضه في شهر يونيو المقبل. فيلم من الأفلام الحماسية والبوليسية تدور أحداث هذا الفيلم حول عمدة مدينة عنيد، يحاول بكل جهده لإلقاء القبض على قاتل متسلس، وهو من إنتاج شركة وارنر براذر، ويؤدي أدوار البطولة فيها كل من النجوم الحائزين جوائز أوسكار دينزيل واشنطن، جاريد ليتو، ورامي مالك سيتم عرضه في شهر يونيو المقبل.

فيلم Coming 2 America



- فيلم Coming 2 America:



عشاق الكوميديا على موعد مع أحدث الأفلام الكوميدية للنجم العالمي المشهور بأدواره المضحكة إيدي مورفي يؤدي مورفي دور الأمير أكيم الأفريقي الذي يكتشف أن لديه ابنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسافر إلى تلك البلاد بحثًا عن ابنه ويخوض مغامرات عديدة ويتعرض للعديد من المواقف المضحكة وسيتم عرضه في شهر يوليو المقبل. عشاق الكوميديا على موعد مع أحدث الأفلام الكوميدية للنجم العالمي المشهور بأدواره المضحكة إيدي مورفي يؤدي مورفي دور الأمير أكيم الأفريقي الذي يكتشف أن لديه ابنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسافر إلى تلك البلاد بحثًا عن ابنه ويخوض مغامرات عديدة ويتعرض للعديد من المواقف المضحكة وسيتم عرضه في شهر يوليو المقبل.

فيلم Raya And the Last Dragon

- فيلم Raya And the Last Dragon:



هو فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد، يروي قصة شابة بطلة تخوض مغامرات حماسية في عالم مليء بالوحوش والمقاتلين، وتذهب في رحلة للبحث عن تنين مائي قادر على مساعدتها في مواجهاتها، هذا الفيلم من إنتاج شركة ديزني، مناسب للكبار والصغار، ومن المتوقع أن يبدأ عرضه في شهر يونيو المقبل.

هو فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد، يروي قصة شابة بطلة تخوض مغامرات حماسية في عالم مليء بالوحوش والمقاتلين، وتذهب في رحلة للبحث عن تنين مائي قادر على مساعدتها في مواجهاتها، هذا الفيلم من إنتاج شركة ديزني، مناسب للكبار والصغار، ومن المتوقع أن يبدأ عرضه في شهر يونيو المقبل.

فيلم Fast & Furious 9

- فيلم Fast & Furious 9:



لكل محبي السيارات والسباقات والأفلام الحماسية، بالطبع تابعوا فيلم Fast & Furious ونبشرهم بعرض الجزء الـ9 من الفيلم، الذي سيبدأ عرضه في شهر مايو المقبل هذا الفيلم بنسخته الجديدة يعتبر تتمة للأجزاء السابقة منه، ولا يزال يجمع نخبة من النجوم العالميين. لكل محبي السيارات والسباقات والأفلام الحماسية، بالطبع تابعوا فيلم Fast & Furious ونبشرهم بعرض الجزء الـ9 من الفيلم، الذي سيبدأ عرضه في شهر مايو المقبل هذا الفيلم بنسخته الجديدة يعتبر تتمة للأجزاء السابقة منه، ولا يزال يجمع نخبة من النجوم العالميين.

فيلم Tom & Jerry