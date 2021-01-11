الخارجية الأمريكية تعتزم إدراج 3 من قادة الحوثيين بقوائم الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أن وزارته تعتزم إخطار الكونجرس بنيتها تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية "منظمة إرهابية أجنبية".كما أعلن في بيان، نُشر على موقع وزارة الخارجية اليوم الإثنين، نيته إدراج ثلاثة من قادة الحوثيين، وهم عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق بدرالدين الحوثي، وعبدالله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين.وأشار بومبيو إلى أن التصنيف "يوفر أدوات إضافية لمواجهة النشاط الإرهابي والإرهاب الذي تمارسه جماعة أنصار الله"، كما يهدف إلى "تحميل جماعة أنصار الله المسئولية عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والنقل البحري التجاري".وأضاف أن التصنيف يهدف أيضا إلى "تعزيز الجهود للوصول إلى يمن موحد وذي سيادة بعيدا عن التدخل الإيراني وفي سلام مع جيرانه".