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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الليرة التركية تهبط أكثر من 2%

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:49 ص
الليرة التركية تهبط
الليرة التركية تهبط
وكالات
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تراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمائة مقابل الدولار اليوم الإثنين مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية وسط آمال مزيد من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.

وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550. وفي وقت سابق، كانت قد انخفضت حوالي 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.

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