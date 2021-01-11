الليرة التركية تهبط أكثر من 2%

تراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمائة مقابل الدولار اليوم الإثنين مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية وسط آمال مزيد من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550. وفي وقت سابق، كانت قد انخفضت حوالي 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.