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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التلجراف: تعزيزات أمنية بالمطارات لنواب الكونجرس قبيل تنصيب بايدن

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:23 ص
بايدن
بايدن
أ ش أ
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أفادت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن السلطات الأمريكية عززت إجراءات الأمن في المطارات لنواب الكونجرس الأمريكي.

وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن السلطات الأمريكية بدأت تعزيز أمن أعضاء الكونجرس في المطارات، أثناء سفرهم من العاصمة واشنطن وإليها، وذلك بعدما تعرض العديد من النواب لمضايقات من جانب المسافرين.

وأضافت أنه من المقرر أن تنشر شرطة أمن الكونجرس أفراد إضافيين في ثلاثة مطارات إقليمية يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الموافق 20 يناير،وطالبت الشرطة أعضاء الكونجرس بإرسال خطط سفرهم خلال تلك الفترة لتوفير أمن إضافي لدعمهم وكإجراء احترازي وسط مخاوف من تعرض السياسيين للخطر بدون توفير مزيد من الأمن.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه الإجراءات تأتي بعد انتشار مقاطع مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت شتائم وبذاءات تنهال على عضو الكونجرس الجمهوري ليندسي جراهام بينما كان يستعد للصعود إلى الطائرة من مسافرين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أنه كان من أبرز حلفاء الرئيس المنتهية ولايته بحلول الـ 20 من الشهر الجاري، غير أنه رفض ادعاءات ترامب بتزوير الانتخابات.

وأضافت أن الشرطة تمكنت من نقل جراهام سريعا إلى مكان آمن قبل أن تتطور الأمور، وعرضت الصحيفة البريطانية ما حدث من مواجهات مماثلة مع عضو الحزب الجمهوري ميت رومني، الذي كان عضو مجلس الشيوخ الوحيد من الحزب الجمهوري الذي صوت لصالح عزل ترامب من منصبه بعد محاكمته في الكونجرس العام الماضي، وكان رومني في مطار سولت لايك يستعد لركوب الطائرة، عندما سألته سيدة عما إذا كان أصبح مقتنعا بأن الانتخابات مزورة، فأجابها بالرفض، عندها اشتعلت غضبا وانهالت عليه بالإهانات.

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