محاضرات أونلاين بثقافة سوهاج

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج من خلال تقنية البث المباشر.وعقد نادى أدب بيت ثقافة المراغة أمسية شعرية تضمنت العديد من القصائد للشاعر أحمد الشمسى، بجانب فقرة شعرية عن تقليل التجمعات والحرص على الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى ورشة أعمال بالفوم مع أسعد محمد.كما عقدت ندوة ثقافية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تحدث خلالها أحمد سعد الدين عن دور رجال الشرطة في الحفاظ على الوطن من الداخل، ونوه بدور رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية، كما قدم البيت سباق دوري معلومات للأطفال بمشاركة محمد أحمد وقام بعرض أسئلة تشمل معلومات عامة، بالإضافة إلى الإجتماع الإسبوعي لنادي أدب المراغة.ونظم بيت ثقافة طما ورشة فنية لتعليم رسوم للأطفال وقامت بعمل أشكال هندسية متنوعة، كما نفذ بيت ثقافة العسيرات ورشة رسوم اطفال من خلال الأونلاين وذلك لتنمية المواهب الشابة واستغلال قدراتهم الفنية.