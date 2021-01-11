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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض «البيتكوين» 11.55%

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:18 ص
البيتكوين
البيتكوين
عبير سليم
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أظهرت بيانات بوابة "كوين ديسك"، اليوم الاثنين، استمرار انخفاض عملة البيتكوين المشفرة، حيث بلغت نسبة الانخفاض بعد افتتاح التداول 11.55%.

ووفقا لما أوردته شبكة روسيا اليوم، فقد بلغ سعر العملة المشفرة بيتكوين حتى الساعة 06:43 بتوقيت موسكو، 33.951 ألف دولار، بنسبة انخفاض قدرها 11.06%.

وتٌعد بيتكوين بمثابة منظومة لامركزية للعملة المشفرة على أساس تقنية "بلوكتشاين"، والتي يمكن أن يقوم بتعدينها أي مستخدم مشارك في المنظومة، ويحتاج مثل هذا الأمر إلى إنشاء كتل جديدة للمنظومة.

تم نشر فكرة المنظومة في نوفمبر 2008 من قبل مؤلف، وربما مجموعة من المؤلفين، تحت الاسم المستعار "ساتوشي ناكاموتو".

وبلغت شعبية البيتكوين ذروتها في السنوات الأخيرة. واصدارات البيتكوين محدودة بشكل طبيعي، ومعظم عملات البيتكوين يجري تعدينها حاليا.

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