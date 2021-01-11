مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
الإثنين 11/يناير/2021 - 10:25 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية "موسكينو" مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل خريف عام 2021، بتشكيلة من الحقبات الماضية لكل شخص يبحث عن التفرد الشخصي ولتعكس هذه النظرية السائدة، اليوم، حيث يمكن ملاحظة التميز الظاهر من خلال التصميمات الفريدة من نوعها ولجأت الدار إلى إعادة إحياء التصميمات القديمة وتحويلها إلى نماذج وأزياء أكثر عصرية، فعمدت إلى تقسيمها ومن ثم إعادة تجميعها مجددًا، وذلك من خلال عدد من الخطوات من أبرزها:
- دمج الأقمشة:
من اللافت في هذه الأزياء الجديدة هو دمج الأقمشة مع بعضها البعض، وتم تقديم التصميمات التي تجمع الجلد والدنيم والقماش العادي، ودمج الفرو من جهة أخرى مع الاقمشة "التويد" لتمنح المرأة أنوثة بالغة ودافئة، هذا الدمج ركزت عليه الدار كعنصر قوة وعامل جذب أساسي في المجموعة، وعكست من خلاله العمل الخفي للأزياء، حيث يتم جمع الصور وتقطيعها ومن ثم إلصاقها ببعضها لتشكل التصميم الحديث.
- النقوشات:
أبرز ما يميز مجموعة موسكينو الجديدة هي النقوشات المختلفة التي تكاد لا تغيب عن أي تصميمات، وبرزت بشكل خاص نقوشات جلد النمر خصوصًا للأقمشة الفرو والحقائب، والتقليمات العريضة لتخلق إطلالة "المونوكروم" باللونين الأبيض والأسود، والنقشة الأهم هي شعار الدار ورمز"موسكينو" الدب المحشو الصغير الذي زين العديد من التصميمات.
أبرز ما يميز مجموعة موسكينو الجديدة هي النقوشات المختلفة التي تكاد لا تغيب عن أي تصميمات، وبرزت بشكل خاص نقوشات جلد النمر خصوصًا للأقمشة الفرو والحقائب، والتقليمات العريضة لتخلق إطلالة "المونوكروم" باللونين الأبيض والأسود، والنقشة الأهم هي شعار الدار ورمز"موسكينو" الدب المحشو الصغير الذي زين العديد من التصميمات.
- الألوان:
اهتمت الدار بان تقدم للمرأة الإطلالة الأكثر تناسبًا مع المجريات العالمية الحالية لتبدو أكثر راحة وتفردا، لذلك اختارت أن تبقي الألوان كلاسيكية وتركز على التصميمات فاعتمدت بشكل أساسي اللون الأسود، إلى جانب الأبيض و"الأوف وايت" والرمادي، وقدمت أيضًا بعض الألوان الحيوية كالأحمر والاصفر والزهري وغيرها.
اهتمت الدار بان تقدم للمرأة الإطلالة الأكثر تناسبًا مع المجريات العالمية الحالية لتبدو أكثر راحة وتفردا، لذلك اختارت أن تبقي الألوان كلاسيكية وتركز على التصميمات فاعتمدت بشكل أساسي اللون الأسود، إلى جانب الأبيض و"الأوف وايت" والرمادي، وقدمت أيضًا بعض الألوان الحيوية كالأحمر والاصفر والزهري وغيرها.
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021
مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021