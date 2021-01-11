مجموعة أزياء «موسكينو» لموسم ما قبل خريف عام 2021

- دمج الأقمشة:

قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية "موسكينو" مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل خريف عام 2021، بتشكيلة من الحقبات الماضية لكل شخص يبحث عن التفرد الشخصي ولتعكس هذه النظرية السائدة، اليوم، حيث يمكن ملاحظة التميز الظاهر من خلال التصميمات الفريدة من نوعها ولجأت الدار إلى إعادة إحياء التصميمات القديمة وتحويلها إلى نماذج وأزياء أكثر عصرية، فعمدت إلى تقسيمها ومن ثم إعادة تجميعها مجددًا، وذلك من خلال عدد من الخطوات من أبرزها:من اللافت في هذه الأزياء الجديدة هو دمج الأقمشة مع بعضها البعض، وتم تقديم التصميمات التي تجمع الجلد والدنيم والقماش العادي، ودمج الفرو من جهة أخرى مع الاقمشة "التويد" لتمنح المرأة أنوثة بالغة ودافئة، هذا الدمج ركزت عليه الدار كعنصر قوة وعامل جذب أساسي في المجموعة، وعكست من خلاله العمل الخفي للأزياء، حيث يتم جمع الصور وتقطيعها ومن ثم إلصاقها ببعضها لتشكل التصميم الحديث.