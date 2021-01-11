أمسيات شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.فقد نظم نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية بحضور شعراء وضيوف النادي، أدارتها الشاعرة منى الغريب، بدأت بقصيدة "أقدار الحب" لمحمد جودة، وقصيدة "السكوت علامة الوجع" لولاء عدنان، ثم قصيدة "وجع الغربة" ليامنة رفعت، وقصيدة "حمام بلون النهار" لسليمان خطاب، وختاما قصيدة "بخاف من بكره" للشاعر خالد الطيب.ونظم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، أمسية شعرية أدارها الشاعر بهجت الدقميري، بحضور أعضاء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "أنت المدينة" لوائل نصر الدين، وقصيدة "مش عايز اخش النار" لوائل ساليم، وذلك بحضور أعضاء نادي الأدب بقصر ثقافة بنها الروائي أحمد عامر، والشاعر ماجد الهدهد، كما نظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة، أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد زغله، بدأت بقصيدة "حنين ميت" لمحمد عبيد، ثم قصيدة "مساء النور" لمحمد زغله.وفي إطار النشاط "أونلاين"، قدم قسم المكتبات بالإدارة الثقافية مراجعة لرواية "أميرة قرطبة" تأليف عبدالحميد جودة السحار، بصوت محمود عبدالفتاح، كما قدمت الإدارة الفنية محاضرة بعنوان "تعريف عام للفنون التشكيلية" بصوت ياسر فريد، بينما أعدت مكتبة المنزلة نموذج مبسط لمسابقة في المعلومات العامة للأطفال بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والإطلاع، فيما نظم بيت ثقافة القلج معرض رسوم أطفال نتاج ورشة للإحتفال بعيد الشرطة المصرية، وواصل نادي المرأة بقصر ثقافة بنها، فعاليات ورشة تعليم كروشية وذلك في إطار دعم الهيئة لزيادة المهارة اليدوية لدى المرأة المصرية، بجانب عرض فني لفرقة الآلات النحاسية تم بثه "أونلاين".