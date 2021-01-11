البرازيل تنتج لقاح «سبوتنيك V» الروسي الأسبوع المقبل

أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، أن البرازيل ستشرع الأسبوع القادم في تصنيعه.وقال بيان على حساب "سبوتنيك في " الرسمي على موقع التواصل " تويتر" ـ إن البرازيل ستبدأ بإنتاج اللقاح اعتبارا من 15 يناير الجاري.وكانت شركة "يونيو كوميك" البرازيلية للأدوية قد أكدت في السادس من يناير تسلمها المواد الخلوية المطلوبة لإنتاج لقاح "سبوتنيك في" داخل البلاد.وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن بدء إنتاج "سبوتنيك في" في الهند والصين وكوريا الجنوبية.وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" للأبحاث في موسكو، ويجري التطعيم به على جرعتين (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.