إصابات كورونا في تايلاند تصل لـ10547

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند، اليوم الإثنين، تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و547 حالة.وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 67 حالة وفاة.وأضاف أنه من بين الإصابات الجديدة 224 حالة محلية و25 حالة وافدة من الخارج.وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.وقال "لا نتوقع أن ينتهي التفشي اليوم أو غدا"، مضيفا أنه يتوقع أن يهدأ الوضع في منتصف فبراير المقبل.