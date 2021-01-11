في عيد ميلادها.. بلاي ليست بأجمل 10 أغاني للفنانة إيمان الطوخي

يحل علينا اليوم عيد ميلاد الفنانة "إيمان الطوخي" صاحبة العينان الجميلتان اللتان تحملان سحر الكون.ولدت الفنانة "إيمان الطوخي" نجمة الثمانينات والتسعينات فى مثل هذا اليوم 11 يناير من عام 1958، وهى ابنة الفنان والإذاعي محمد الطوخى، وتخرجت من كلية الإعلام قسم إذاعة وتليفزيون عام 1980، ورغم أنها تخطت سن الستين إلا أن الجمهور لا يزال يحتفظ بصورتها قبل أن تنزوى عن الأضواء عام 1998، حتى اعتزلت نهائيًا عام 2003.لم تتزوج الفنانة الجميلة إيمان الطوخى رغم أنها كانت فتاة أحلام آلاف الشباب والفنانين، ورغم خطبتها مرتين، الأولى من المخرج المسرحى الراحل فؤاد عبدالحى الذى تعرفت عليه فى مسرح الجامعة، والثانية من الملحن محمد ضياء، حيث ارتبطت به لمدة 3 سنوات، بعد تعاونهما فى ألبوم "النظرة الأولى"، وأشار ضياء، فى حوار صحفى، إلى أن الفنان الراحل أحمد زكى كان معجبا بإيمان الطوخى، وعرض عليها الزواج، ولكنها رفضت، مؤكدا أن اعتزالها الفن كان أمرًا متوقعًا لأنها كانت ذات طبيعة مختلفة عن مطربات جيلها ولم تستطع مسايرة ما يحدث فى الوسط.- ياعيون يا مغرباني.- اسكندرية.- ارمي حمولك.- بس ترجع.- دموع فرح.- سيد الناس.- عيوني مياله.- ليالينا.- ليه ياحياة.- ياقمر يامنور.