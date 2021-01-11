ذراع أردوغان في ألمانيا.. «سيتا» تحت المجهر

اتهمت ألمانيا مؤسسة فكرية تركية بأنها واجهة لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان وتعمل على نشر دعاية حكومية تركية في أوروبا، وهي مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (SETA) التي افتتح لها مكتب في برلين منذ عام 2017، وفقا لما نقلته صحيفة "آراب نيوز".من المعروف أن "SETA" يتم تمويلها من قبل عائلة صهر أردوغان ووزير المالية والخزانة السابق، بيرات البيرق، ولديها مكاتب تمثيلية في بروكسل وواشنطن العاصمة.كما اتهم البرلمان الألماني "سيتا" بجمع معلومات استخبارية ونشر آراء الحكومة التركية باستخدام أنشطة البحث العلمي كغطاء.وقالت الحكومة الفيدرالية، إن هدف SETA هو حشد الرأي العام الألماني وتأطير المناقشات السياسية حول تركيا بأدوات مختلفة، بما في ذلك تسمية المرشحين في الانتخابات المحلية.وقال ستيفان توما، من الحزب الديمقراطي الحر، إن الحكومة تخلت عن نهجها الحذر تجاه جهود تركيا لتأسيس نفوذ دبلوماسي في ألمانيا، حسبما ذكرت "دويتشه فيله".وغرد ستيفن إيه كوك، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: "لقد كان واضحًا لبعض الوقت أن سيتا هي جزء من لعبة المعلومات الحكومية التركية وقلة قليلة في واشنطن يفهمون أنها ليست في الواقع منظمة بحثية".وكان جهاز الاستخبارات الألماني الداخلي،قد بدأ تحقيق في أنشطة SETA في ألمانيا منذ فترة، ونشر الشهر الماضي تقريرًا اتهم فيه سيتا بمتابعة تنفيذ أجندة الحكومة التركية في ألمانيا.وتعرضت "سيتا" سابقًا لانتقادات من المجتمع الدولي في عام 2019، عندما نشرت تقريرين، حيث قامت بفهرسة مراسلي وسائل الإعلام الدولية في تركيا، في حين زعم ​​تقرير آخر عن حزب العمال الكردستاني المحظور في أوروبا أن الحزب المحظور تعاون مع العنصريين البيض.وأدانت مجموعات حرية الصحافة تقرير SETA الإعلامي باعتباره تصعيدًا خطيرًا في معاملة الصحفيين، وتم تقديم شكوى جنائية ضد تقرير SETA بشأن سلسلة من التهم بما في ذلك "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء".فيما رفضت أنقرة في عام 2019 طلبات أحزاب المعارضة التركية بإجراء تحقيق برلماني حول الموارد المالية لـ SETA وأنشطتها، كما تم إعفاءها من الضرائب منذ عام 2013، على عكس مراكز الأبحاث الأخرى في تركيا.