أراب نيوز: صندوق الثروة السيادى القطرى قد يستثمر بالسعودية قريبا

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن صندوق الثروة السيادية القطري قد يستثمر في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى مع انحسار التوترات الدبلوماسية بعد اتفاق العلا، وفقا لما نقلته صحيفة "أراب نيوز".فيما صرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" قائلا: "إذا كانت هناك فرص نراها في المستقبل ونرى استمرارًا للإرادة السياسية للدول للمشاركة، فإننا منفتحون جدا".وأضاف: "جهاز قطر للاستثمار صندوق استثماري يتخذ قراراته بناءً على المنفعة التجارية وجدوى المشاريع، وأنا متأكد من أننا رأينا بعض الفرص الطموحة في المملكة العربية السعودية، وإذا رأينا فرصًا هناك، فسوف يستكشفها جهاز قطر للاستثمار بالتأكيد".وتحرص المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتحديث الاقتصاد السعودي وإصلاح اعتماده على النفط.وقال الوزير إن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية، وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بالجدول الزمني المناسب، يجب إنهاء هذه القضايا القانونية"، وقال إنه من خلال تخفيف التوترات في المنطقة، فإن "كل دولة منتصرة".وأوضح أن "الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن العابر للحدود مع السعودية وثلاث دول كانت قد فرضت حظرًا على قطر"، مضيفًا أن "العلاقات الثنائية مدفوعة بشكل أساسي بقرار سيادي للبلاد ومصالح وطنية".