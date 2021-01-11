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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل 6706 إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:48 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الإثنين، تسجيل 6706 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ464 ألف حالة، تعافي منهم 412 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3645 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1044 حالة خطرة و251 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين أن حوالي مليون و806 آلاف و388 إسرائيلي تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى صباح اليوم.

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