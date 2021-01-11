تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 11-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ومن المقرر أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 23درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 24درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 22درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 18درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 26درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 26درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 27درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 28درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 28درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 30درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 29درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 29درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 26