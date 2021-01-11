بعد تدهور صحة علي حميدة.. ما هو انسداد القنوات المرارية؟

- ما سبب انسداد القنوات المرارية؟

- ما هي أضرارها على الجسم؟

- كيف يمكن علاج اسداد القنوات المرارية؟

كشف المطرب علي حميدة، صاحب أغنية «لولاكي» الشهيرة، عن معاناته من بعض الأزمات الصحية في المرارة، مؤكدا أنه يحتاج إلى العلاج ولكنه لا يملك ما يعينه على ذلك، داعيا أصدقاءه والوسط الفني لمساعدته.ويوضح لـ«الدستور"، الدكتور أحمد صبري، أخصائي أمراض الباطنة عن مشكلة انسداد القنوات المرارية وتكون الحصوات، وهو ما يعاني منه الغنان علي حميدة.انسداد القنوات المرارية له أسباب مختلفة، أهمها وجود حصوات المرارة التي تبدأ في التحرك وتدخل القناة المرارية وتؤدي لانسدادها، واحتمالية عدم انسداد القناة المرارية وعبور الحصوة يسبب تليف وضيق في القنوات المرارية، ويسمى ضيق حميد في القنوات المرارية، وجود أورام حول القناة المرارية تؤدي لانسدادها، مثل أورام الغدد الليمفاوية وأورام البنكرياس التي تضغط على القناة المرارية التي تخرج من الكبد وتسبب تصريف للعصارة المرارية ويسبب انسداد القناة، ما يؤدي إلى حدوث صفراء انسدادية.أضرارها على الجسم تكون بارتفاع نسبة الصفراء التي تؤثر على كل أعضاء الجسم من الكبد والمخ والكلى، ويجب معالجتها بشكل سريع.علاج انسداد القنوات المرارية له طرق مختلفة، على رأسها الطريقة العادية التي تتم بالمنظار وهي جراحة يقوم بها أطباء الجهاز الهضمي أو أطباء الجراحة أحيانًا، ويدخل المنظار عن طريق الفم ويصل للقناة المرارية بالقرب من الأثنى عشر، ويتم عمل تسليك أو تركيب دعامة للقناة المرارية هذا أول حل للعلاج.إلا أن هناك مرضى لا يمكن لهم إجراء منظار لأسباب مختلفة، من بينها ضيق الأثنى عشر أو عدم قدرة الطبيب على الوصول لفتحة القناة المرارية، وهناك حالات لا يمكن منحهم بنج كلي، مما يدفع الطبيب إلى استخدام الأشعة التداخلية وهي الطريقة الثانية للعلاج، وتتم عن طريق إدخال إبرة عبر الموجات الصوتية تحت الجلد لتصل إلى القناة المرارية.يذكر أن علي حميدة قال في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامجه "الحكاية": "عندي حصوة في المرارة عملت انسداد، وكمان مشاكل في القولون، وإمكانياتي لا تسمح، لأني دفعت 13 مليون جنيه للضرائب وهي الممتلكات التي حصلوا عليها، أنا بتابع مع بعض الدكاترة في الإسكندرية، لأني اضطريت أروح بلدي مطروح عشان أبقى جنب أهلي، والمفروض التقرير النهائي للحالة بتاعتي يطلع بكرة، ومحتاج اتعالج لكن إمكانياتي لا تسمح".