فريق منظمة الصحة العالمية يبدأ زيارته للصين الخميس

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الإثنين، أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيبدأ مهمته الخميس القادم، حسبما أفادت "سكاي نيوز" الفضائية.وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1،9 مليون شخص عبر العالم، وألغيت في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.ويُعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019، ومنذ ذلك الحين انتشر على مستوى العالم وأصاب ما يقرب من 88 مليون شخص وقتل حوالي 1.9 مليون.