رويترز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 89.71 مليون شخص

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 89.71 ‬مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و929 ألفا و16 وفاة وفق إحصاء لـوكالة "رويترز".وقالت الوكالة في إحصائها، إن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.يأتي هذا فيما أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، عن أن البرازيل ستشرع الأسبوع القادم في تصنيعه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تس" أكد منتجو "سبوتنيك V" فجر اليوم الإثنين أن البرازيل ستبدأ بإنتاج اللقاح اعتبارا من 15 يناير الجاري.