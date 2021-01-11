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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلوسى: لا يمكن لترامب العفو عن نفسه فيما يخص جرائم تشريعات الولايات المتحدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:59 ص
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
وكالات
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكنه أن يصدر عفوًا عن نفسه، لكن ليس في الجرائم التي تمس تشريعات الولايات المتحدة.

وأوضحت بيلوسي في حوار مع قناة "سي بي سي" أن "ترامب يمكن أن يعفو عن نفسه في الجرائم الفيدرالية، ولكن ذلك غير ممكن طبقًا لتشريعات الولايات المتحدة، لذلك يجري التحقيق ضده في ولاية نيويورك".

ومنذ الأربعاء الماضي بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي، أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، يواجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ضغوطًا وتحركات لمسائلته وعزله قبل أيام من موعد تسليم السلطة.

وقد تسبب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس إلى سقوط قتلى وجرحى.

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