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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأمير تشارلز يحث الشركات على وضع الكوكب والبشر على رأس أولوياتها

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:29 ص
الأمير البريطاني
الأمير البريطاني تشارلز
وكالات
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يعتزم الأمير البريطاني تشارلز أن يقول للشركات اليوم الاثنين إن عليهم وضع الكوكب والبشر على رأس أولوياتها لدى تدشينه ميثاقا جديدا للاستدامة تدعمه بعض الشركات العالمية الكبرى.

وحسبما افادت صحيفة " ذا صن" "التيرا كارتا"، على غرار الماجنا كارتا القديم الذي حدد حقوق المواطنين منذ ثمانية قرون، يشتمل على قرابة 100 سلوك ينبغي على الشركات الموقعة انتهاجه من أجل مستقبل مستدام.

وطبقا لمقتطفات من كلمة تشارلز نُشرت مسبقا، فمن المقرر أن يقول "أتوجه بمناشدة عاجلة للقادة، من جميع القطاعات في جميع أنحاء العالم، ليدعموا هذه ‭‭'‬‬التيرا كارتا‭‭'‬‬ لوضع الازدهار في تناغم مع الطبيعة والناس والكوكب خلال العقد القادم".

ودافع تشارلز (72 عاما) عن قضايا بيئية لعقود وحذر من أن الاحتباس الحراري والتغير المناخي يمثلان أكبر تهديدين على البشرية.

كما سيقول تشارلز "يمكنني فقط أن أشجع، وبشكل خاص، أولئك المنخرطين في الصناعة والتمويل لتقديم قيادة عملية لهذا المشروع المشترك، إذ أن لديهم القدرة على حشد الابتكار والنطاق والموارد المطلوبة لتحويل اقتصادنا العالمي".

ومن بين الشركات التي تدعم التيرا كارتا بنك أوف أمريكا وأسترا زينيكا وإتش.إس.بي.سي وبي.بي.

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