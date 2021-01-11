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«سيدة البشارة».. من هي القديسة «مطرانوشكا»؟

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:25 ص
سيدة البشارة
سيدة البشارة
سلمى بدر
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"اطلبوني في أي وقت وكأنني حية، وسوف اسمع وأساعد"، كلمات منسوبة للقديسة "مطرانوشكا" التي نسب إلى اسمها كلمة "مطرانية"، والمولودة في روسيا وكما عرف انشق من اسمها رتبة كهنوتية، عانت من الأمراض وهي صغيرة وحتى أنها فقدت بصرها.

وفي التقرير التالي، يوضح الدكتور أحمد سالم، عالم المصريات لـ"الدستور"، بعض النقاط عن حياة القديسة "مطرانوشكا".

سيدة البشارة
سيدة البشارة
- ما معني اسم مطرانوشكا؟

معناه بركة صلواتها تكون معانا أمين، وانشق من اسمها رتبة كهنوتية عالية بعد الإيبارشية.

حياتها:

ولدت القديسة مطرانوشكا في دولة روسيا، كانت تعاني من شلل وضمور في العضلات، وتوقف نموها حتى أنها كانت تشبه الأطفال في أجسامهم، وأصيبت وهى صغيرة فى سن 3 سنوات بالجديري وفقدت بسببه بصرها.

كانت أسرتها فقيرة وكانت أمها، في طريقها إلى العمل، تضعها في صندوق وتأخذها إلى الكنيسة، كانت تضع الصندوق على أحد المقاعد وتتركها حتى المساء في صندوقها، كانت الفتاة تصغي إلى كل خدم الكنسية.

كان الكاهن يعتني بها متعطفًا عليها، ثم أصبح أبناء الرعية أيضًا يرثون لها، فكانوا يجلبون القليل من الطعام أو شيئًا من الملبس، كان البعض يداعبها أو يساعدها للاستلقاء براحة أكثر، وقد كبرت على هذه الحال محاطة بجو من الروحانية العميقة والصلاة.
سيدة البشارة
سيدة البشارة
- أهم معجزاتها:
كانت عظيمة في الإيمان رغم كل ما كانت تعانيه من متاعب صحية، وكانت تجري على يديها الكثير من المعجزات، في سن 6 سنين جاء جار لهم وهو يبكي على البقرة التي ضاعت منه وهي كانت مصدر عيشه، فأقتربت منه وقالت له مكان البقرة ومن أخذها.

- قصتها مع القديس نيقولاس:

بعد ذلك بفترة في الليل أتى إليها رجل وهو "القديس نيقولاس" وطلب منها كوب ماء فأعطته ثم ضرب بيده على صدرها ومشى، فظهر في هذا المكان صليب وكأنه من لحم.

في سن 7 سنين ابتدت أن تتنبأ بالمستقبل وتشفي المرضى وتعمل معجزات لا حصر لها، فكان الناس يعطوهم هدايا وأموال وهي كانت تعول كل عائلتها ثم مات أبويها.
سيدة البشارة
سيدة البشارة
- قصتها مع الطبيب الروسي:

ذات مرة اعتقل طبيب روسي بسبب تهمة ملفقة له، ودخل السجن وكان حزينا جدا، ولأنه طبيب استغلته إدارة السجن فى الكشف على المرضى، وفي يوم علم أنه يوجد من يدبر له بداخل السجن أن يقضي عقوبة أخرى تصل مدتها إلى 15 عاما، فحزن جدا وقتها وروت له الممرضة المساعدة له عن هذه القديسة، وكانت تسكن في بلدة تبعد بضع أميال عن السجن، فنادى بصوت عالي 3 مرات "يا قديسة مطرانوشكا ساعديني".

في البداية ضحك الطبيب ولكن نادى القديسة ولم تمر أيام إلا وكان قد خرج براءة من التهم الموجهة له، وعندما ذهب لزيارتها ورأها فوجئ بحالتها المرضية وفقرها الشديد، وإيمانها العظيم جدا وتنبأت له أنه سيقف ليخدم مذبح الرب، وبالفعل أصبح كذلك ولقب بكلمة "مطران" نسبة إليها.

وفاتها:

توفيت في عام 1952، ولها في روسيا كنائس كثيره تحمل اسمها وفي مكان قبرها أقاموا كنيسه في موسكو، تزار كمزار سياحي.

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