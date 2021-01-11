مقتل 23 شخصًا فى عملية للشرطة بفنزويلا

قُتل 23 شخصًا على الأقلّ في عمليّة للشرطة في حيّ شعبي في كراكاس، حسب ما أفادت منظّمة غير حكوميّة.و قال مارينو ألفارادو، مدير منظّمة بروفيا: «حسب مصادر غير رسميّة، فقَدَ 23 شخصًا حياتهم» خلال عمليّة نفّذتها يومي الجمعة والسبت قوّات العمليّات الخاصّة التابعة للشرطة الوطنيّة في لا فيجا، وهو حيّ كبير في غرب كاراكاس، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وأشار إلى أنّ معلومات المنظّمة غير الحكوميّة تستند إلى تسريبات من الشرطة وشهادات أدلى بها أقارب الضحايا ومقالات في الصحافة.ولم تُصدر السلطات بيانًا رسميًا بشأن الوقائع، لكنّ صحيفة «أولتيماس نوتيسياس» المقرّبة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو قالت إنّ حصيلة القتلى تبلغ 23، دون مزيد من التفاصيل.ونشر قائد قوّات العمليّات الخاصّة ميجيل دومينجيز على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تمّ تصويرها في لا فيجا تُظهِر عناصر مُقنّعين ومدجّجين بالسلاح يسيرون بين مساكن مبنيّة في شكل بدائي.لكنّه لم يقدّم أيّ معلومات تتعلّق بالوقائع التي قالت المنظّمة غير الحكوميّة إنّها حصلت في لا فيجا، بل اكتفى بكتابة «نحن نجري جولات مستمرّة لضمان سلامة شعبنا».ولطالما اتُّهِمت قوّات العمليّات الخاصّة بتنفيذ عمليّات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.وفي ضوء تلك الاتّهامات، دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الرئيسة التشيليّة السابقة ميشيل باشليه، إلى حلّ تلك القوّات، غير أنّ هذه الوحدات الخاصّة تتمتّع بدعم كامل من مادورو.