جيش كوريا الجنوبية: جارتنا الشمالية أجرت عرضًا عسكريًا ليليًا يوم الأحد

قال جيش كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إنه رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية أجرت عرضًا عسكريًا ليليا أمس لمؤتمر حزب العمال الحاكم.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن العرض جرى في ساحة كيم إيل سونج في العاصمة بيونجيانج، لكنها أشارت إلى أن العرض ربما يكون مجرد تدريب.