رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فريق بحث إندونيسى يعثر على «توربين» طائرة ركاب محطمة

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:54 ص
فريق بحث إندونيسى
فريق بحث إندونيسى
وكالات
طباعة
انتشل فريق تابع للبحرية الإندونيسية توربينًا من طائرة ركاب تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا وعلى متنها 62 شخصًا، حسبما أفاد مسئول اليوم الإثنين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، عثرت فرق البحث بالفعل على حطام وأجزاء من الجثث يعتقد أنها من طائرة بوينج 500-737 التابعة لشركة سريويجايا للخطوط الجوية، التي اختفت من على شاشات الرادارات بعد حوالي أربع دقائق من مغادرتها مطار سوكارنو هاتا الدولي يوم السبت.

وقال الضابط بالبحرية الرائد أوري رونسمبر "إن السفينة ريجل البحرية المجهزة بسونار ثلاثي الأبعاد عثرت على التوربين".

وقال القائد العسكري المارشال هادي تجيجانتو، إنه تم التقاط إشارتين من الصندوقين الأسودين للطائرة - وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة - وتم تحديد موقعهما يوم الأحد.

ويمكن أن تساعد بيانات المسجلين محققي الحادث في إلقاء الضوء على سبب الحادث.

وكان مسؤولون قد ذكروا في وقت متأخر من يوم السبت الماضي أنه من المرجح أن الطائرة سقطت في البحر بين جزيرة لاكي وجزيرة لانتسانج في مجموعة ثاوزند آيلاند قبالة جاكرتا.

ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير معروف، لكن بيانات من خدمة الإنترنت السويدية "فلايت رادار 24" أظهرت أن الطائرة تباطأت فجأة وفقدت ارتفاعها بسرعة بعد الإقلاع مباشرة.

موضوعات متعلقة

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

«المرور» تعلن إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى

الصور

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

«المرأة الخارقة» يواصل تصدر إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 11-1-2021

الأمير تشارلز يحث الشركات على وضع الكوكب والبشر على رأس أولوياتها

رونالدو يتربع على عرش أفضل هدافى العالم فى تاريخ كرة القدم

أيام زمان

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

سر خوف عبد الوهاب من الحسد: «كان بيمسك الخشب دايمًا»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«ملفات ثقافية» يستضيف الكاتبة الروائية نهلة عبد السلام غدًا

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

«البحث عن عازار».. جديد الكتب خان لـ نزار آغري

الانتحار المؤقت