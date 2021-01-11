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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتلقى جرعته الثانية من لقاح كورونا.. الإثنين

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:49 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم الإثنين، جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 على ما أعلن مكتبه، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال بايدن، البالغ الثامنة والسبعين، للأمريكيين إن "لا شيء يدعو إلى القلق" عندما تلقى جرعته الاولى من لقاح فايزر في مستشفى كريستيانا بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من ديسمبر 2020.

وقال فريقه إن الرئيس المنتخب سيتلقى أيضا الجرعة الثانية أمام وسائل الاعلام، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وتوفي أكثر من 374 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقد انتقد بايدن، الجمعة، آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصافا إياها بـ"المهزلة".

وقال بايدن: "اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"، مشيرا إلى أن عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحد عملاني يمكن أن نواجهه كأمة".

وتلقى 6،7 ملايين أمريكي فقط جرعة أولى حتى الآن وهو ما يعتبر أقل بكثير من الهدف المعلن والبالغ 20 مليونا بحلول نهاية عام 2020.

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