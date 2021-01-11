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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:17 ص
سعاد حسنى ومحمود
سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز
وائل توفيق
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كانت بداية الفنان محمود عبد العزيز في فيلم "المتوحشة" عام 1979، وشهد الفيلم اللقاء الأول بينه وبين الفنانة سعاد حسني التي وجهت له عدة نصائح شخصية وفنية.

ونصحت الفنانة الراحلة سعاد حسني "الساحر" محمود عبد العزيز أن يثق في نفسه، ولا يلتفت للتوتر والقلق، وأن يكون على طبيعته وقت تصوير مشاهد الفيلم بينهما.

كما طلبت منه على سبيل النصيحة أن يغير في مظهره بعض الشيء ليكون أكثر وسامة، ومنها أن يمشط شعره للخلف وليس بالجنب كما اعتاد.

والتقت السندريلا بالفنان محمود عبد العزيز بعدها في فيلم "الجوع"، وقالت له ضاحكة "شخصيتك تظهر دائمًا بالعمامة، وشعرك مش هيظهر".

وخلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي، تم تكريم محمود عبد العزيز وسعاد حسني، ووجه لها رسالة بعد تكريمها قائلًا: "إن حب الجماهير لها يستحق أن تمثل من أجله فيلمًا كل شهر".

يذكر أن فيلم "المتوحشة" الذي التقيا فيه "السندريلا" و"الساحر" يدور حول "بهية" فتاة استعراض في فرقة تجوب الموالد والتي يتمحور حولها عمل الفرقة كله، وفي إحدى الليالي تقع بهية بنظرها على "أشرف"، ينمو الحب بين البنت الفقيرة والكاتب الثري، تترك الفرقة بحثًا عن طريقة أخرى لاكتساب الرزق، فتعمل في أحد المصانع، يبحث عنها "أشرف" ويعلم بمكانها ويعترف لها بعزمه على الزواج منها فتذهب معه.

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