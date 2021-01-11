كيم جونج أون يعلن إكمال تشكيل قوات نووية لكوريا الشمالية

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، خلال المؤتمر العام الـ8 لحزب العمال الكوري الحاكم، أن بلاده أكملت عملية تشكيل قوات نووية وطنية.وقال كيم جونج أون، حسبما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن القوة الوطنية لكوريا الشمالية بلغت «أعلى مستوى في أي وقت مضى».واختار أعضاء حزب العمال الكوري الحاكم في كوريا الشمالية كيم جونج أون أمينًا عامًا له، ليتولى هذا المنصب من والده الراحل، كيم جونج.وسبق أن دعا كيم جونج أون، يوم 8 يناير، إلى تصميم معدات عسكرية أوتوماتيكية محدثة تتميز بجودة عالية، مشيرًا إلى أنه يجب على كوريا الشمالية مواصلة تطوير الأسلحة النووية، وخاصة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية لمسافة تبلغ 15 ألف كيلومتر.وشدد على أن كوريا الشمالية لن تستخدم قدراتها النووية إلا إذا حاولت «القوات العدوانية» استغلال سلاحها النووي ضد بلاده.