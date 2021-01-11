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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تعلن بدء العمل على مفاعل نووى جديد مشابه لـ«أراك»

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:11 ص
مفاعل نووى
مفاعل نووى
وكالات
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أعلن أبوالفضل عموئي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن بلاده تعمل على تصميم مفاعل نووي مماثل لمفاعل "أراك" للماء الثقيل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرنس برس" قال عموئي: "خلال اجتماع اليوم للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، تم بحث كيفية تنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب".

وأضاف: "حضر هذا الاجتماع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية ومساعد وزير الخارجية بهروز كمالوندي، الذي قدم شرحا عن كيفية تنفيذ مختلف بنود هذا القانون".

وتابع عموئي: "تعمل منظمة الطاقة الذرية في الوقت الحاضر وفق جدول زمني على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل أراك للماء الثقيل قبل إجراء التحديثات عليه".

ولفت إلى أن كمالوندي أكد خلال الاجتماع أن وزارة الخارجية الإيرانية أوضحت في اتصالاتها الدولية أن قانون "الإجراء الاستراتيجي لإنهاء الحظر" قد مر بجميع مراحله القانونية مشددا على "أننا لن نسمح للأطراف الأجنبية بأن تمس بهذا القانون".

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