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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل بصدد بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسى

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:30 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
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أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، أن البرازيل ستشرع الأسبوع القادم في تصنيعه.

وحسبما افادت وكالة أنباء "تس" أكد منتجو "سبوتنيك V" فجر اليوم الإثنين أن البرازيل ستبدأ بإنتاج اللقاح اعتبارا من 15 يناير الجاري.

وكانت شركة "Uniao Quimica" البرازيلية للأدوية قد أكدت في السادس من يناير تسلمها المواد الخلوية المطلوبة لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" داخل البلاد.

وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن بدء إنتاج "سبوتنيك V" في الهند والصين وكوريا الجنوبية.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

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