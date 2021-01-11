بومبيو: أوباما جازف بحياة الأمريكيين بتطبيقه معاهدة «نزع الصواريخ»

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن رئيس الولايات المتحدة السابق، باراك أوباما، «جازف بحياة الأمريكيين» بتطبيقه الالتزامات في إطار معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.و قال بومبيو: «كان هناك طرفان لمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، الرئيس أوباما كان يجازف بحياة الأمريكيين بتقييده قواتنا المسلحة في الوقت الذي كانت فيه روسيا تخدع وتعزز أنظمتها»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وتابع بومبيو، الذي تنتهي صلاحياته يوم 20 يناير مع انقضاء ولاية الرئيس الحالي، دونالد ترامب: «حينما يطبق طرف واحد فقط اتفاقًا ثنائيًا، فهذا يسمى غباء».وخرجت الولايات المتحدة، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، متهمة روسيا بخرق الاتفاق.