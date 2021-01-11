اليونانيون يتجاهلون الحجر ويتوجهون إلى الشواطئ والمتنزهات

دفعت موجة حر أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية، اليونانيين إلى تجاهل الحجر المفروض والتوجه إلى الشواطئ والمتنزهات بأعداد كبيرة.وقال مرصد أثينا الوطني، إن درجة الحرارة في مدينة خانيا بجزيرة كريت الجنوبية بلغت 28،3 عند الظهيرة، وهي إحدى أعلى درجات الحرارة في يناير منذ خمسين عامًا.وفي العادة، تبلغ درجات الحرارة في هذا الوقت من العام في اليونان نحو 15 درجة.في أثينا، حيث بلغت الحرارة 22 درجة، تدفّق الناس على الشواطئ والساحات والحدائق العامة.وقال رجل لقناة «سكاي تي في»، عند شاطئ كافوري قرب أثينا: «الطقس رائع، ونحن عالقون في المنزل معظم الوقت».وجاءت هذه الرياح الحارة من إفريقيا مصحوبة بكمية كبيرة من الغبار، ويُتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة حتى يوم الأربعاء في هذا البلد.وكانت الشرطة تراقب الوضع تجنبًا لحصول تجمعات كبيرة، وعمل عناصرها المجهزون بمكبرات صوت على تذكير الناس بوجوب الحفاظ على التباعد الجسدي وفرضوا غرامات على من لا يضعون كمامات.يخضع اليونانيون لحجر منذ نوفمبر، وتحاول السلطات تجنب موجة ثالثة من الإصابات بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، والجمعة، مُدّدت لأسبوع إضافيّ القيود التي كان مقررًا أن تنتهي في 11 يناير.