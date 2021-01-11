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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدعوات لاستقالة ترامب تتكثف من جانب الجمهوريين

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:07 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قبل عشرة أيام من انتهاء ولايته، يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعوات للاستقالة بشكل متزايد بما يشمل معسكره الجمهوري، لتجنب إجراء عزل صعب في أوج أزمة سياسية وصحية واقتصادية تشهدها الولايات المتحدة.

وبعد عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين بن ساس وليزا موركوفسكي، اعتبر السناتور بات تومي على شبكة "سي إن إن" أن استقالة الرئيس "ستكون الحل الأفضل".

وأضاف أنه منذ الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر التي خسرها "غرق دونالد ترامب في مستوى من الجنون وارتكب أفعالا لا يمكن تصورها ولا تغتفر".

من جهته قال آلان كيتزينجر، عضو مجلس النواب وأول جمهوري دعا اعتبارا من الخميس إلى إعلان أن الرئيس "غير أهل" لشغل منصبه، لشبكة "أي بي سي"، "أفضل شيء لوحدة البلاد هو أن يستقيل".

وبالرغم من ذلك لم يعط الملياردير الأمريكي المنعزل في البيت الأبيض والذي تخلى عنه العديد من وزرائه مع فتور علاقته بنائبه مايك بنس، أي إشارة إلى انه مستعد للاستقالة بحسب ما نقلت الصحافة الأمريكية عن مستشاريه.

وبعد حذف حسابه على "تويتر" وشبكات تواصل اجتماعي أخرى تريد تجنب تحريض جديد على العنف، باتت لدى ترامب بدائل محدودة للتواصل مع الجمهور.

في هذا الوقت، تواصل السلطات البحث عن المتظاهرين المؤيدين لترامب الذين أصدروا تهديدات بالقتل ضد بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهما ثاني وثالث أكبر مسئولي الدولة، خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأربعاء.

ووفقًا لـ"إن بي سي"، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 40 ألف معلومة من الجمهور على موقعه، خصوصا مقاطع الفيديو يتم حاليا تحليلها.

وقد يكون الأمر متعلّقًا بأحد عناصر شرطة الكابيتول برايان سيكنيك الذي توفي الخميس متأثرا بجروح أصيب بها في الهجوم على الكونغرس.

وأقيم حاجز معدني طويل حول الكابيتول وتم زيادة عديد قوات الأمن حتى حفل تنصيب جو بايدن رئيسا في 20 يناير والذي أعلن مايك بنس أنه سيحضره.

دعت نانسي بيلوسي التي تعهدت اتخاذ إجراء إذا لم يقدم الرئيس المنتهية ولايته استقالته، السبت النواب الى العودة لواشنطن هذا الأسبوع لتقرير كيفية المعاقبة على مسؤولية ترامب في الهجوم الدامي على الكابيتول.

في رسالة مفتوحة للمسؤولين المنتخبين، لم تذكر إمكان العزل، لكنها اعتبرت أن "من الضروري للغاية أن يتحمل أولئك الذين قادوا هذا الهجوم على ديموقراطيتنا المسؤولية". وأضافت "يجب إثبات أن هذا التدنيس كان بتحريض من الرئيس".

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