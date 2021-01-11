«المرأة الخارقة» يواصل تصدر إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية

واصل الجزء الثاني من فيلم «المرأة الخارقة 1984» (وندر وومان 1984) تصدره لإيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي دون منافسة تذكر.وبلغت الإيرادات ثلاثة ملايين دولار بين يومي الجمعة والأحد، ليصل الإجمالي في الولايات المتحدة وكندا إلى 32.6 مليون دولار، حسبما أفاد موقع «ديلي ميل».كما حقق الفيلم في باقي دول العالم إيرادات بلغت 4.7 مليون دولار ليصل الإجمالي إلى 98.8 مليون دولار.ورغم تحقيقه لإيرادات إجمالية بلغت 131 مليون دولار، متفوقًا على معظم الأفلام التي عُرضت في ظل جائحة فيروس كورونا، فإن ذلك لا يعوض ميزانية الإنتاج الضخمة البالغة 200 مليون دولار.وجاء في المركز الثاني الجزء الثاني من فيلم «عائلة كرود: عهد جديد» (ذا كرودز: أنيو إيدج) لشركتي يونيفرسال ودريم ووركس، محققًا 1.8 مليون دولار في الأسبوع السابع من عرضه، وليصل الإجمالي إلى 36.8 مليون دولار محليًا.وجاء «أخبار العالم» (نيوز أوف ذا وورلد) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 1.2 مليون دولار.وحقق فيلم الإثارة‭‭ ‬‬ «صائد الوحوش» (مونستر هانتر) من سوني 1.1 مليون دولار، وهو ما يكفي ليحتل المركز الرابع.