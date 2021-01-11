تركيا.. هزة أرضية بقوة «4.5 ريختر» تضرب العاصمة أنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة، هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن "الزلزال ضرب منطقة كاليجيك في أنقرة، وبلغ عمقه 12 كلم تحت سطح الأرض".وأضافت: "الزلزال وقع في تمام الساعة 22.53 بالتوقيت المحلي للبلاد".من جانبه قال والي أنقرة واصب شاهين: "لم يتم الإبلاغ عن أية خسائر حتى الآن".وأضاف: "لم تتلق ولاية أنقرة وقائمقامية كاليجيك أي بلاغات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن".وأكد أن ولايته ستتابع تطورات الهزة الأرضية عن كثب، وستطلع الرأي العام عليها.