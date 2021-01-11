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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تعتزم تصنيف «أنصار الله» فى اليمن منظمة إرهابية

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:24 ص
حركة أنصار الل
حركة أنصار الل
وكالات
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أفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمريكية تعتزم تصنيف حركة «أنصار الله» الحوثية في اليمن منظمة إرهابية أجنبية.

وكانت الحكومة اليمنية جددت مطالبها، يوم الجمعة الماضي، بإدراج جماعة «أنصار الله» الحوثية، ضمن قوائم الإرهاب الدولي.

وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في بيان: «نتابع بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي، بقصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتهجير عشرات الأسر واختطاف 8 أطفال من منازلهم واحتجازهم كرهائن».

وأكدت الوزارة أنها أمام هذه الممارسات والأعمال الإرهابية، ونتائجها المروعة بحق المدنيين، لم ولن نتخلى عن التشبث بمطالبها المتمثلة بإدراج مليشيا الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولي.

كما دعت الوزارة المنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الحقوقي إلى متابعة ورصد تلك الممارسات والتنديد بها.

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