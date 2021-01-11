رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

غلق وتشميع 4 مقاهٍ بأوسيم لتقديم الشيشة لروادها

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:30 ص
غلق مقهى
غلق مقهى
آية سالم
طباعة
أغلقت قوات الأمن 4 مقاهٍ مخالفة بمركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة؛ لتقديمها شيشة لروادها، وهو ما يخالف الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتمت مصادرة الشيش وإيداع المضبوطات بالمخازن وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومتابعة من السيد فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مقاهٍ مخالفة، ومصادرة الشيش والكراسي وإيداع المضبوطات مخازن الوحدة، وجارٍ تحرير المخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
غلق مقهى
غلق مقهى
غلق مقهى
غلق مقهى
غلق مقهى
غلق مقهى
غلق مقهى
غلق مقهى
غلق مقهى
غلق مقهى

موضوعات متعلقة

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

«حلم 29 عامًا».. السفيرة الإسرائيلية تتحدث عن مصر وتركيا

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

الصور

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

يوفنتوس يفوز على ساسولو 3-1 فى الدورى الإيطالى

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

أيام زمان

سر خوف عبد الوهاب من الحسد: «كان بيمسك الخشب دايمًا»

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

ليلى طاهر ويوسف شعبان حب انتهى بالطلاق 3 مرات

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«ملفات ثقافية» يستضيف الكاتبة الروائية نهلة عبد السلام غدًا

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

«البحث عن عازار».. جديد الكتب خان لـ نزار آغري

الانتحار المؤقت