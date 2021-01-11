غلق وتشميع 4 مقاهٍ بأوسيم لتقديم الشيشة لروادها

أغلقت قوات الأمن 4 مقاهٍ مخالفة بمركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة؛ لتقديمها شيشة لروادها، وهو ما يخالف الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتمت مصادرة الشيش وإيداع المضبوطات بالمخازن وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومتابعة من السيد فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مقاهٍ مخالفة، ومصادرة الشيش والكراسي وإيداع المضبوطات مخازن الوحدة، وجارٍ تحرير المخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.