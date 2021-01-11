رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رونالدو يتربع على عرش أفضل هدافى العالم فى تاريخ كرة القدم

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:37 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
وكالات
طباعة
تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة، مناصفة مع التشيكي جوزيف بيكان، برصيد 759 هدفا لكل منهما.

وسجل رونالدو (35 عاما) الهدف الثالث لفريق يوفنتوس في مرمى ضيفه ساسولو (3-1) في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الـ17 من "الكالتشيو".

ورفع الدون البرتغالي رصيده بذلك إلى 759 هدفا في المباريات الرسمية، ليعادل الرقم القياسي للاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، ويتقاسم معه لقب أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" 759 هدفا خلال 1034 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 657 هدفا بقميص الأندية التي لعب لها، وهي: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس، إضافة إلى 102 هدف بقميص منتخب البرتغال.

وكان النجم البرتغالي قد تجاوز رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 757 هدفا خلال مسيرته الكروية، منها 688 هدفا على مستوى الأندية مع سانتوس وكوزموس، و77 هدفا مع منتخب "السيليساو" البرازيلي.

موضوعات متعلقة

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الصور

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رونالدو يتربع على عرش أفضل هدافى العالم فى تاريخ كرة القدم

يوفنتوس يفوز على ساسولو 3-1 فى الدورى الإيطالى

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

أيام زمان

سر خوف عبد الوهاب من الحسد: «كان بيمسك الخشب دايمًا»

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

ليلى طاهر ويوسف شعبان حب انتهى بالطلاق 3 مرات

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«ملفات ثقافية» يستضيف الكاتبة الروائية نهلة عبد السلام غدًا

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

«البحث عن عازار».. جديد الكتب خان لـ نزار آغري

الانتحار المؤقت