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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تركيب شبك أسفل بالوعات الصرف بالجيزة لحماية المواطنين

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:59 ص
تركيب شبك حماية
تركيب شبك حماية لبالوعات
آية سالم
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شنت محافظة الجيزة حملة موسعة لتركيب شبك حماية للمواطنين أسفل بالوعات الصرف بجنوب المحافظة، بعد تكرار حوادث سقوط المواطنين في بعض البالوعات، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب.

وتم تركيب شبك حماية لبالوعات الصرف الصحي بشارع زكريا بن بخنس من شارع مراد، بجانب تطهير شبكة الصرف الصحي بشارع البحر الأعظم، وجارٍ استكمال أعمال التركيب والتطهير بالتنسيق مع إدارة المرافق بالحى والصرف الصحي.

وأشاد العديد من الأهالي بأعمال تركيب الشبك وتطهير شبكة الصرف الصحي بعدد من مناطق الجيزة، والذين أكدوا على ضرورة استكمالها خاصة في الشوارع الجانبية وليست العمومية فقط.
تركيب شبك حماية لبالوعات
تركيب شبك حماية لبالوعات
تركيب شبك حماية لبالوعات
تركيب شبك حماية لبالوعات
تركيب شبك حماية لبالوعات
تركيب شبك حماية لبالوعات
تركيب شبك حماية لبالوعات
تركيب شبك حماية لبالوعات
تركيب شبك حماية لبالوعات
تركيب شبك حماية لبالوعات

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